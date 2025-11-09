Alliewai by Virtuals Pris idag

Livepriset för Alliewai by Virtuals (AWAI) idag är --, med en förändring på 16.66% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AWAI till USD är-- per AWAI.

Alliewai by Virtuals rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 218,552, med ett cirkulerande utbud på 1.00B AWAI. Under de senaste 24 timmarna handlades AWAI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00199519, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AWAI med -0.59% under den senaste timmen och -24.96% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Alliewai by Virtuals (AWAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 218.55K$ 218.55K $ 218.55K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 218.55K$ 218.55K $ 218.55K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

