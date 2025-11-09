AlgonFX Pris idag

Livepriset för AlgonFX (ALG) idag är --, med en förändring på 8.25% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ALG till USD är-- per ALG.

AlgonFX rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 364,639, med ett cirkulerande utbud på 999.94M ALG. Under de senaste 24 timmarna handlades ALG mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00107509, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ALG med +5.64% under den senaste timmen och -14.18% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

AlgonFX (ALG) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 364.64K$ 364.64K $ 364.64K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 364.64K$ 364.64K $ 364.64K Cirkulationsutbud 999.94M 999.94M 999.94M Totalt utbud 999,944,220.9411747 999,944,220.9411747 999,944,220.9411747

