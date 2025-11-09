BörsDEX+
Livepriset för AlgonFX idag är 0 USD.ALG börsvärdet är 364,639 USD. Följ prisuppdateringar för ALG till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om ALG

ALG prisinformation

Vad är ALG

ALG officiell webbplats

ALG tokenomics

ALG Prisförutsägelse

AlgonFX Logotyp

AlgonFX Pris (ALG)

Onoterad

1 ALG-till-USD pris i realtid:

$0.00036466
-8.20%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
AlgonFX (ALG) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:24:42 (UTC+8)

AlgonFX Pris idag

Livepriset för AlgonFX (ALG) idag är --, med en förändring på 8.25% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ALG till USD är-- per ALG.

AlgonFX rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 364,639, med ett cirkulerande utbud på 999.94M ALG. Under de senaste 24 timmarna handlades ALG mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00107509, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ALG med +5.64% under den senaste timmen och -14.18% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

AlgonFX (ALG) Marknadsinformation

$ 364.64K
--
$ 364.64K
999.94M
999,944,220.9411747
Det aktuella börsvärdet för AlgonFX är $ 364.64K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ALG är 999.94M, med ett totalt utbud på 999944220.9411747. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 364.64K.

AlgonFX Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0
$ 0.00107509
$ 0
+5.64%

-8.24%

-14.18%

-14.18%

AlgonFX (ALG) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på AlgonFX till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på AlgonFX till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på AlgonFX till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på AlgonFX till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-8.24%
30 dagar$ 0-56.14%
60 dagar$ 0+24.70%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för AlgonFX

AlgonFX (ALG) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ALG $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
AlgonFX (ALG) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på AlgonFX potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vad är AlgonFX (ALG)

The $ALG token acts as the financial layer built on top of AlgonFX. A portion of profits, fees from copy-trading, external client subscriptions, and trading rewards are directed into the Trading Treasury. This treasury is then used to fund buybacks and other token-supportive mechanisms, creating a sustainable flywheel that aligns the success of AlgonFX with the growth of $ALG.

AlgonFX is an algorithmic trading system specialized in the Forex market, primarily focusing on the EUR/USD pair. The strategy has been running live for over two years with proven performance, delivering consistent monthly returns, a strong win rate, and controlled drawdowns. Through Bybit TradFi copy-trading, anyone can connect their account and automatically follow the strategy with a minimum deposit starting from $100.

In short, AlgonFX generates consistent returns through algorithmic trading, while $ALG captures and redistributes the value of this performance, allowing holders to benefit from the system’s growth without directly managing trading accounts.

AlgonFX (ALG) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om AlgonFX

Hur mycket kommer 1 AlgonFX att vara värd år 2030?
Om AlgonFX skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella AlgonFX-priser och förväntad avkastning.
AlgonFX (ALG) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om AlgonFX

