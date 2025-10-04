Utforska Alaska(ALASKA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ALASKA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Alaska(ALASKA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ALASKA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Alaska (ALASKA) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Alaska(ALASKA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 32.58K
Totalt utbud: $ 999.85M
Cirkulerande utbud $ 999.85M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 32.58K
Högsta någonsin: $ 0.00929172
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

Alaska (ALASKA) Information

Woof! It's me, Alaska! Hop on the Meme Supercycle and let's chase those riches together!

FROM ROYALTY TO MEME
The Tale of $Alaska

$Alaska, the regal Samoyed, hails from the royal lineage of Prince Marcus von Anhalt. As he walked through the grand halls of his palace, $Alaska's charm captivated the world.

WHY $ALASKA TOKEN IS FIT:

$Alaska meme coin stands as a legacy in the making, building a community of loyal followers, expanding its value, and making history in the crypto world. Holders become part of this royal journey.

$ALASKA isn't just another meme coin; it's the embodiment of what's next. A visionary force, leading the charge into the future of wealth and Luxury. This is more than a moment—it's the opportunity you've been anticipating. The start of something monumental.

Officiell webbplats: https://alaskacoin.meme/

Alaska (ALASKA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Alaska (ALASKA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet ALASKA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många ALASKA-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn