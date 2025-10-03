Utforska Aladdin DAO(ALD) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ALD-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Aladdin DAO(ALD) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ALD-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Aladdin DAO (ALD) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Aladdin DAO(ALD), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 12.65M $ 12.65M $ 12.65M Totalt utbud: $ 149.99M $ 149.99M $ 149.99M Cirkulerande utbud $ 149.83M $ 149.83M $ 149.83M FDV (värdering efter full utspädning): $ 12.66M $ 12.66M $ 12.66M Högsta någonsin: $ 1.37 $ 1.37 $ 1.37 Lägsta någonsin: $ 0.01759207 $ 0.01759207 $ 0.01759207 Aktuellt pris: $ 0.084393 $ 0.084393 $ 0.084393 Aladdin DAO (ALD) Information AladdinDAO is a decentralized network to shift crypto investments from venture capitalists to wisdom of crowds through collective value discovery. At AladdinDAO, a group of world class experts in DeFi known as the AladdinDAO Boule identifies the most promising DeFi projects and enables AladdinDAO community members to enjoy the returns of their liquidity mining programs. As a result, the protocol will help to reduce information asymmetry and optimize asset allocations for the DeFi space overall. Using a unique voting scheme, AladdinDAO hopes to identify, analyze, and provide quality DeFi projects to our community members. Boule Members earn AladdinDAO tokens (ALD) as results of their participation in the DAO. Officiell webbplats: https://aladdin.club/ Aladdin DAO (ALD) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Aladdin DAO (ALD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ALD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ALD-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.