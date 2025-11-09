Aircoin Pris idag

Livepriset för Aircoin (AIRCOIN) idag är --, med en förändring på 1.70% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AIRCOIN till USD är-- per AIRCOIN.

Aircoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 713,731, med ett cirkulerande utbud på 998.50M AIRCOIN. Under de senaste 24 timmarna handlades AIRCOIN mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00257008, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AIRCOIN med -1.71% under den senaste timmen och -6.46% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Aircoin (AIRCOIN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 713.73K$ 713.73K $ 713.73K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 713.73K$ 713.73K $ 713.73K Cirkulationsutbud 998.50M 998.50M 998.50M Totalt utbud 998,499,935.55721 998,499,935.55721 998,499,935.55721

