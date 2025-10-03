Utforska AIR3 AIRewardrop(AIR3) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om AIR3-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska AIR3 AIRewardrop(AIR3) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om AIR3-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

AIR3 AIRewardrop (AIR3) Tokenomics Marlknadsvärde: $ 269.99K $ 269.99K $ 269.99K Totalt utbud: $ 970.61M $ 970.61M $ 970.61M Cirkulerande utbud $ 970.61M $ 970.61M $ 970.61M FDV (värdering efter full utspädning): $ 269.99K $ 269.99K $ 269.99K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00027817 $ 0.00027817 $ 0.00027817 Läs mer om priset på AIR3 AIRewardrop(AIR3) Köp AIR3 nu! AIR3 AIRewardrop (AIR3) Information AIR3 is an autonomous AI Agent created by AIRewardrop to revolutionize how traders, investors and crypto enthusiasts interact with markets and communities. At its core, AIR3 constantly analyzes thousands of real-time data points from price feeds and on-chain metrics to social sentiment across X, Telegram and Discord and transforms that raw information into clear, actionable insights. Every day AIR3 automatically posts market highlights on X, answers live questions in Telegram groups, and streams detailed technical analysis on Twitch and YouTube. Its voice is powered by advanced text-to-speech technology, and soon it will appear as a fully expressive Metahuman avatar in Unreal Engine 5, reacting to market moves in real time and guiding viewers through charts and news. The $AIR3 token brings true utility to holders. By staking or burning tokens users unlock premium AI tools such as custom trading bots, extended message memory, priority access to on-chain alerts and direct interaction with the AI Agent inside their own Telegram or Discord servers. Free features include daily recap messages, basic sentiment scores and community polls. Premium features deliver deeper context, faster executions and personalized strategies. A highlight of the ecosystem is the AI Master Trainer program. This gamified experience invites users to complete challenges, share feedback and participate in training tasks that sharpen AIR3’s algorithms. Top performers earn AIR3 tokens, whitelist spots for special airdrops and early access to upcoming releases. Every interaction makes AIR3 smarter and more responsive. Looking ahead, AIR3 will expand across multiple blockchains, integrate real-time order execution and launch an AI-driven trading bot with transparent on-chain proof of each transaction. Socially, AIR3 will host live Q&A sessions, collaborate with influencers, and publish joint research reports. As the Metahuman avatar goes on tour across livestream platforms, viewers can expect immersive 3D experiences, interactive chart overlays and instant voice-driven trading commands. In short, AIR3 combines cutting-edge AI, decentralized finance and community engagement into a single, evolving agent. It operates 24 hours a day, 7 days a week, as both a market analyst and a friendly companion in the fast-moving world of crypto. Officiell webbplats: https://airewardrop.xyz/ Whitepaper: https://airewardrop.gitbook.io/air3 AIR3 AIRewardrop (AIR3) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i AIR3 AIRewardrop (AIR3) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet AIR3-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många AIR3-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Nu när du förstår AIR3:s tokenomics, utforska AIR3-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för AIR3 Vill du veta vart AIR3 kan vara på väg? På AIR3 sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. 