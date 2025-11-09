air coin Pris idag

Livepriset för air coin (空气币 /) idag är --, med en förändring på 3.15% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för 空气币 / till USD är-- per 空气币 /.

air coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 67,914, med ett cirkulerande utbud på 1.00B 空气币 /. Under de senaste 24 timmarna handlades 空气币 / mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00703963, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig 空气币 / med -0.68% under den senaste timmen och -15.11% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

air coin (空气币 /) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 67.91K$ 67.91K $ 67.91K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 67.91K$ 67.91K $ 67.91K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

