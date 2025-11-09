BörsDEX+
Livepriset för air coin idag är 0 USD.空气币 / börsvärdet är 67,914 USD. Följ prisuppdateringar för 空气币 / till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om 空气币 /

空气币 / prisinformation

Vad är 空气币 /

空气币 / officiell webbplats

空气币 / tokenomics

空气币 / Prisförutsägelse

air coin Logotyp

air coin Pris (空气币 /)

Onoterad

1 空气币 /-till-USD pris i realtid:

--
----
-3.00%1D
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare.
USD
air coin (空气币 /) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:57:39 (UTC+8)

air coin Pris idag

Livepriset för air coin (空气币 /) idag är --, med en förändring på 3.15% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för 空气币 / till USD är-- per 空气币 /.

air coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 67,914, med ett cirkulerande utbud på 1.00B 空气币 /. Under de senaste 24 timmarna handlades 空气币 / mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00703963, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig 空气币 / med -0.68% under den senaste timmen och -15.11% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

air coin (空气币 /) Marknadsinformation

$ 67.91K
$ 67.91K$ 67.91K

--
----

$ 67.91K
$ 67.91K$ 67.91K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för air coin är $ 67.91K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av 空气币 / är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 67.91K.

air coin Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00703963
$ 0.00703963$ 0.00703963

$ 0
$ 0$ 0

-0.68%

-3.14%

-15.11%

-15.11%

air coin (空气币 /) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på air coin till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på air coin till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på air coin till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på air coin till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-3.14%
30 dagar$ 0-85.58%
60 dagar$ 0+82.59%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för air coin

air coin (空气币 /) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för 空气币 / $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
air coin (空气币 /) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på air coin potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som air coin kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för 空气币 / prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på air coin Price Prediction.

Vad är air coin (空气币 /)

In December of 2024, prior to “Useless” coins inception, Binance themselves released an article,

The article went into detail about the different terms the chinese (the biggest demographic on BNB chain) use for crypto and shitcoins,

One of these that stood out ofcourse was, Air coin, or “空气币”.

Below is a brief snippet from said article, highlighting the narrative of BSC’s very own “Useless” Coin:

“Chinese traders also use “air coins” (“空气币”) to describe cryptocurrencies that have no substantial backing or use case. These coins, much like “air” itself, are seen as insubstantial and prone to vanishing.”

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

air coin (空气币 /) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om air coin

Hur mycket kommer 1 air coin att vara värd år 2030?
Om air coin skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella air coin-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:57:39 (UTC+8)

air coin (空气币 /) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om air coin

