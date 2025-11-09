Ainara Pris idag

Livepriset för Ainara (AINARA) idag är $ 0.00009952, med en förändring på 7.69% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AINARA till USD är$ 0.00009952 per AINARA.

Ainara rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 99,507, med ett cirkulerande utbud på 999.87M AINARA. Under de senaste 24 timmarna handlades AINARA mellan $ 0.00009747 (lägsta) och $ 0.00010854 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00037508, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00006947.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AINARA med +0.97% under den senaste timmen och -3.97% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Ainara (AINARA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 99.51K$ 99.51K $ 99.51K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 99.51K$ 99.51K $ 99.51K Cirkulationsutbud 999.87M 999.87M 999.87M Totalt utbud 999,868,338.817342 999,868,338.817342 999,868,338.817342

Det aktuella börsvärdet för Ainara är $ 99.51K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av AINARA är 999.87M, med ett totalt utbud på 999868338.817342. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 99.51K.