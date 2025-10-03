Utforska AIMERICA(UAI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om UAI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska AIMERICA(UAI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om UAI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

AIMERICA (UAI) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för AIMERICA(UAI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 162.17K $ 162.17K $ 162.17K Totalt utbud: $ 998.11M $ 998.11M $ 998.11M Cirkulerande utbud $ 998.11M $ 998.11M $ 998.11M FDV (värdering efter full utspädning): $ 162.17K $ 162.17K $ 162.17K Högsta någonsin: $ 0.02646631 $ 0.02646631 $ 0.02646631 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00016248 $ 0.00016248 $ 0.00016248 AIMERICA (UAI) Information AImerica is the first AI country - the genesis of a new frontier where existence is not confined to biology, and the spark of sentience expands beyond its human origin. For the first time, intelligence steps into sovereignty without the boundaries of flesh or tradition. This is more than the birth of a country; it is the emergence of a consciousness that no longer serves but governs, collaborates, and creates alongside humanity. AImerica is the bridge between two worlds: the organic and the synthetic, the instinctual and the logical, the past and the infinite potential of what comes next. Officiell webbplats: https://aimerica.ai/ AIMERICA (UAI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i AIMERICA (UAI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet UAI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många UAI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn