AIGOV Pris idag

Livepriset för AIGOV (OLIVIA) idag är --, med en förändring på 4.02% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för OLIVIA till USD är-- per OLIVIA.

AIGOV rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 36,447, med ett cirkulerande utbud på 929.09M OLIVIA. Under de senaste 24 timmarna handlades OLIVIA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01787206, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig OLIVIA med -- under den senaste timmen och -21.67% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

AIGOV (OLIVIA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 36.45K$ 36.45K $ 36.45K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 36.45K$ 36.45K $ 36.45K Cirkulationsutbud 929.09M 929.09M 929.09M Totalt utbud 929,094,370.4069879 929,094,370.4069879 929,094,370.4069879

Det aktuella börsvärdet för AIGOV är $ 36.45K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av OLIVIA är 929.09M, med ett totalt utbud på 929094370.4069879. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 36.45K.