Livepriset för aiAPIS idag är 0 USD.APIS börsvärdet är 9,429.06 USD. Följ prisuppdateringar för APIS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om APIS

APIS prisinformation

Vad är APIS

APIS officiell webbplats

APIS tokenomics

APIS Prisförutsägelse

aiAPIS Logotyp

aiAPIS Pris (APIS)

Onoterad

1 APIS-till-USD pris i realtid:

$0.00010312
0.00%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
aiAPIS (APIS) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:52:56 (UTC+8)

aiAPIS Pris idag

Livepriset för aiAPIS (APIS) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för APIS till USD är-- per APIS.

aiAPIS rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 9,429.06, med ett cirkulerande utbud på 91.43M APIS. Under de senaste 24 timmarna handlades APIS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01165608, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig APIS med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

aiAPIS (APIS) Marknadsinformation

$ 9.43K
--
$ 10.17K
91.43M
98,623,382.30848566
Det aktuella börsvärdet för aiAPIS är $ 9.43K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av APIS är 91.43M, med ett totalt utbud på 98623382.30848566. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 10.17K.

aiAPIS Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0
$ 0.01165608
$ 0
--

--

0.00%

0.00%

aiAPIS (APIS) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på aiAPIS till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på aiAPIS till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på aiAPIS till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på aiAPIS till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0--
30 dagar$ 0-13.58%
60 dagar$ 0-18.47%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för aiAPIS

aiAPIS (APIS) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för APIS $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
aiAPIS (APIS) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på aiAPIS potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som aiAPIS kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för APIS prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på aiAPIS Price Prediction.

Vad är aiAPIS (APIS)

aiAPIS is an innovative protocol that leverages cutting-edge technologies in machine learning, artificial intelligence, and advanced financial analysis to create a powerful, autonomous trading bot capable of operating 24/7 with minimal human intervention. The AI-driven protocol, built using a combination of Rust, Python, TypeScript, and Deno, integrates seamlessly with the ByBIT exchange to execute trades on futures contracts with precision and efficiency. In addition, it provides users with comprehensive, real-time trading reports and actionable insights directly via a Telegram bot, ensuring transparency and keeping holders constantly informed about trading performance. The ultimate goal of aiAPIS is to democratize algorithmic trading by sharing profits with token holders and building a sustainable, community-driven revenue model.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

aiAPIS (APIS) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om aiAPIS

Hur mycket kommer 1 aiAPIS att vara värd år 2030?
Om aiAPIS skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella aiAPIS-priser och förväntad avkastning.
aiAPIS (APIS) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om aiAPIS

