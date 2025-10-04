Utforska ai16zterminalfartARCzereLLMswarm(GUDTEK) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GUDTEK-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska ai16zterminalfartARCzereLLMswarm(GUDTEK) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GUDTEK-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

GUDTEK prisinformation GUDTEK officiell webbplats GUDTEK tokenomics GUDTEK Prisförutsägelse ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om ai16zterminalfartARCzereLLMswarm(GUDTEK), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för ai16zterminalfartARCzereLLMswarm(GUDTEK), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 42.61K Totalt utbud: $ 968.27M Cirkulerande utbud $ 968.27M FDV (värdering efter full utspädning): $ 42.61K Högsta någonsin: $ 0.00986832 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) Information $gudtek is the ultimate amalgamation of the most influential AI coins on the Solana blockchain, embodying the spirit of memes, technology, and community. with the ai leading the season why not we make something of good quality . gudtek is just a memecoin on the ai thesis no utility just meme. we've just had a good launch on major platform and also doing really well marketing campagnes running atm Officiell webbplats: https://gudtek.site/ ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet GUDTEK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många GUDTEK-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn