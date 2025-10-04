Utforska AI VERTEX by Virtuals(VERTEX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om VERTEX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska AI VERTEX by Virtuals(VERTEX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om VERTEX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 29.99K $ 29.99K $ 29.99K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 960.00M $ 960.00M $ 960.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 31.24K $ 31.24K $ 31.24K Högsta någonsin: $ 0.00124607 $ 0.00124607 $ 0.00124607 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Join the smartest traders on Virtuals and make data-driven decisions. Officiell webbplats: https://aivertex.io AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet VERTEX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många VERTEX-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 