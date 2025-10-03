AI Market Compass (AIM) Tokenomics

AI Market Compass (AIM) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om AI Market Compass(AIM), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
AI Market Compass (AIM) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för AI Market Compass(AIM), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

AI Market Compass (AIM) Information

Market Compass is an AI-driven search layer for Web3, utilizing AI and Big Data to analyze market sentiment and predict trends.

At launch, Market Compass gathers data from X (formerly Twitter) and web scraping using Commune AI's Subnet 17.

The Challenge of Early Identification of High-Potential Blockchain Technologies

In the fast-paced world of blockchain technologies, identifying high-potential projects at an early stage presents a significant challenge for investors. Market trends can shift rapidly, and distinguishing between fleeting fads and genuine innovations requires a deep understanding of the underlying technologies and market dynamics. At Market Compass, we recognize this challenge and are driven by the desire to provide investors with the tools and insights they need to stay ahead of the curve and capitalize on emerging opportunities.

Harnessing Collective Intelligence of Online Communities for Signal Detection

Online communities play a crucial role in shaping the narrative and direction of the blockchain industry. From social media platforms to discussion forums and messaging channels, these communities are hubs of collective intelligence, where valuable insights and signals can be gleaned from the conversations, opinions, and sentiments of participants. At Market Compass, we leverage advanced data gathering and analysis techniques to harness the collective intelligence of online communities for signal detection, enabling investors to uncover hidden opportunities and make informed investment decisions.

Officiell webbplats:
https://marketcompass.ai/

AI Market Compass (AIM) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i AI Market Compass (AIM) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet AIM-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många AIM-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår AIM:s tokenomics, utforska AIM-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för AIM

Vill du veta vart AIM kan vara på väg? På AIM sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

