Utforska AI INU(AIINU) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om AIINU-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska AI INU(AIINU) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om AIINU-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!