AI GOD Pris idag

Livepriset för AI GOD (AIG) idag är $ 0.00010238, med en förändring på 83.90% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AIG till USD är$ 0.00010238 per AIG.

AI GOD rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 101,690, med ett cirkulerande utbud på 994.53M AIG. Under de senaste 24 timmarna handlades AIG mellan $ 0.00005339 (lägsta) och $ 0.00012436 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0002435, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00002374.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AIG med -4.94% under den senaste timmen och +27.50% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

AI GOD (AIG) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 101.69K$ 101.69K $ 101.69K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 101.69K$ 101.69K $ 101.69K Cirkulationsutbud 994.53M 994.53M 994.53M Totalt utbud 994,531,064.8655504 994,531,064.8655504 994,531,064.8655504

Det aktuella börsvärdet för AI GOD är $ 101.69K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av AIG är 994.53M, med ett totalt utbud på 994531064.8655504. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 101.69K.