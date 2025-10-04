AI Agent Factory (AIAF) Tokenomics
AI Agent Factory (AIAF) Tokenomics och prisanalys
AI Agent Factory (AIAF) Information
AI Innovation Shouldn't Be Centralized The AI revolution is here, but ownership remains centralized. AIAF changes this by enabling true ownership and monetization of AI agents through advanced blockchain technology and hybrid compute infrastructure 100% Decentralized Ownership Enterprise-Grade Performance Hybrid Compute Network Powering the AI Agent Economy True Digital Ownership Mint your AI agents as NFTs on the blockchain. Full control, real ownership, transparent governance.
Build Your AI Agents Create powerful AI agents using our no-code platform. Deploy custom solutions with enterprise-grade capabilities. Enterprise-Grade Infrastructure Deploy on our hybrid compute network combining professional GPU farms with decentralized nodes
Multiple Revenue Streams Generate revenue through agent subscriptions, API access, or direct sales in our marketplace. Built for the Future AIAF combines cutting-edge blockchain technology with advanced AI infrastructure to create a new paradigm in AI ownership and monetization
Hybrid Compute Network
zkSync Era Integration
Dynamic NFT System
Decentralized Governance
AI Agent Factory (AIAF) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i AI Agent Factory (AIAF) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet AIAF-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många AIAF-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Prisförutsägelse för AIAF
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
