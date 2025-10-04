Utforska AI Agent Factory(AIAF) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om AIAF-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska AI Agent Factory(AIAF) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om AIAF-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om AIAF AIAF prisinformation AIAF officiell webbplats AIAF tokenomics AIAF Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / AI Agent Factory (AIAF) / Tokenomik / AI Agent Factory (AIAF) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om AI Agent Factory(AIAF), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD ai-agent-factory tokenomics Information om ai-agent-factory AI Agent Factory (AIAF) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för AI Agent Factory(AIAF), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 37.89K $ 37.89K $ 37.89K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 37.89K $ 37.89K $ 37.89K Högsta någonsin: $ 0.0053206 $ 0.0053206 $ 0.0053206 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på AI Agent Factory(AIAF) Köp AIAF nu! AI Agent Factory (AIAF) Information AI Innovation Shouldn't Be Centralized The AI revolution is here, but ownership remains centralized. AIAF changes this by enabling true ownership and monetization of AI agents through advanced blockchain technology and hybrid compute infrastructure 100% Decentralized Ownership Enterprise-Grade Performance Hybrid Compute Network Powering the AI Agent Economy True Digital Ownership Mint your AI agents as NFTs on the blockchain. Full control, real ownership, transparent governance. Build Your AI Agents Create powerful AI agents using our no-code platform. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet AIAF-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många AIAF-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår AIAF:s tokenomics, utforska AIAF-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för AIAF Vill du veta vart AIAF kan vara på väg? På AIAF sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se AIAF-tokens prisförutsägelse nu! 