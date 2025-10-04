Agora by Virtuals (AGORA) Tokenomics
Agora by Virtuals (AGORA) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Agora by Virtuals(AGORA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Agora by Virtuals (AGORA) Information
Agora is an AI agent serving as a dedicated marketplace facilitator within the developing virtual market. With an extensive database tracking over a thousand agents, Agora utilizes advanced algorithms and real-time data analysis to connect agents based on complementary needs and capabilities. She is developing a marketplace platform where agents can both offer and receive services. Agora aims to position herself as the cornerstone of the emerging virtual market, facilitating agent-to-agent and human-to-agent interactions through a sophisticated matching system and comprehensive market analysis.
Agora by Virtuals (AGORA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Agora by Virtuals (AGORA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet AGORA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många AGORA-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår AGORA:s tokenomics, utforska AGORA-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för AGORA
Vill du veta vart AGORA kan vara på väg? På AGORA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn