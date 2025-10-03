Utforska Agio(AGIO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om AGIO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Agio(AGIO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om AGIO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 254.16K $ 254.16K $ 254.16K Totalt utbud: $ 90.41M $ 90.41M $ 90.41M Cirkulerande utbud $ 27.16M $ 27.16M $ 27.16M FDV (värdering efter full utspädning): $ 846.07K $ 846.07K $ 846.07K Högsta någonsin: $ 0.02506422 $ 0.02506422 $ 0.02506422 Lägsta någonsin: $ 0.00697543 $ 0.00697543 $ 0.00697543 Aktuellt pris: $ 0.00935815 $ 0.00935815 $ 0.00935815 Läs mer om priset på Agio(AGIO) Köp AGIO nu! Agio (AGIO) Information AGIO - Exploring ERC-20 Covered Tokens in the Crypto Meta In response to the inherent volatility of the cryptocurrency market, our priority is to instill a sense of security among investors. Enter Agio: we've introduced "covered tokens," ERC20 tokens that offer complete protection from the moment they are exchanged from a standard asset to its cover counterpart. This innovative approach enables users to mitigate potential losses while still capitalizing on the upward trajectory of their investments. Agio operates as a decentralized and trustless platform where individuals can seamlessly swap their assets for covered tokens (Ctokens). These Ctokens mirror the value fluctuations of the underlying assets, yet guarantee 100% coverage against losses at the point of acquisition. This means users can shield themselves against up to 100% of potential losses in the cryptocurrency realm while retaining the potential for gains. Our objective is to revolutionize the way users engage with cryptocurrency markets by offering them the means to hedge against downward price movements. Through depositing their assets on our platform, users gain control over their potential losses. Our transparent fee structure ensures users are fully informed about the costs associated with swapping their assets into covered tokens, empowering them to make informed investment decisions. Officiell webbplats: https://www.agioprotocol.co/ Whitepaper: https://agio-protocol-1.gitbook.io/agio-docs/ Agio (AGIO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Agio (AGIO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet AGIO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många AGIO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår AGIO:s tokenomics, utforska AGIO-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för AGIO Vill du veta vart AGIO kan vara på väg? Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn