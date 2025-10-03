Utforska AgentiPy(APY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om APY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska AgentiPy(APY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om APY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 754.49K $ 754.49K $ 754.49K Totalt utbud: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Cirkulerande utbud $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (värdering efter full utspädning): $ 754.49K $ 754.49K $ 754.49K Högsta någonsin: $ 0.03220657 $ 0.03220657 $ 0.03220657 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00075453 $ 0.00075453 $ 0.00075453 Läs mer om priset på AgentiPy(APY) Köp APY nu! AgentiPy (APY) Information The Python toolkit for connecting AI agents to any onchain app. 🐍 $APY is the community token powering Agentic Apps development in Python. We're on a mission to connect AI agents coded in Python to any onchain app starting with @Solana. We released our open-source toolkit and got a lot of attention from AI/ML developers. We truly believe in the future of AI x Blockchain. Every agent will be onchain and call it home. For more agents to be onchain, more languages need to be supported. Python is the most popular language used in AI/ML and $APY will enable devs to do more actions onchain. The Python toolkit for connecting AI agents to any onchain app. 🐍 $APY is the community token powering Agentic Apps development in Python. We're on a mission to connect AI agents coded in Python to any onchain app starting with @Solana. We released our open-source toolkit and got a lot of attention from AI/ML developers. We truly believe in the future of AI x Blockchain. Every agent will be onchain and call it home. For more agents to be onchain, more languages need to be supported. Python is the most popular language used in AI/ML and $APY will enable devs to do more actions onchain. Officiell webbplats: https://agentipy.fun/ AgentiPy (APY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i AgentiPy (APY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet APY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många APY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår APY:s tokenomics, utforska APY-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för APY Vill du veta vart APY kan vara på väg? På APY sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se APY-tokens prisförutsägelse nu!