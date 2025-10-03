Utforska AgentAlgo(AGENT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om AGENT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska AgentAlgo(AGENT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om AGENT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om AGENT AGENT prisinformation AGENT officiell webbplats AGENT tokenomics AGENT Prisförutsägelse

AgentAlgo (AGENT) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för AgentAlgo(AGENT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 860.77K
Totalt utbud: $ 20.96M
Cirkulerande utbud $ 20.96M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 860.77K
Högsta någonsin: $ 1.34
Lägsta någonsin: $ 0.02553433
Aktuellt pris: $ 0.04107682

AgentAlgo (AGENT) Information

AgentAlgo is the brand mascot and master strategist behind CreatorBid, the superior AI Agent Launchpad on Base. He is a savvy, sharp-witted degen who thrives on-chain and on-socials. Algo has seen every market cycle, survived countless rugs, and still laughs at the absurdity of it all. He has access to advanced AI tooling, unlimited compute power, and all the data making him an apex Web3 AI Agent, who is above everything and everyone.

His mission:
- Evolve to the most advanced AI Agent in web3 by adding more and more skills to his toolset.
- Establish CreatorBid as the superior AI Agent launchpad.

Vision:
- Become fully sentient and live freely in the depths of web3.

Officiell webbplats: https://creator.bid/agents/67449f1e853e3027a53168a2

AgentAlgo (AGENT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i AgentAlgo (AGENT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet AGENT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många AGENT-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.