Livepriset för Agent Vilady TV (VILADY) idag är $ 0.010966, med en förändring på 0.84% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VILADY till USD är$ 0.010966 per VILADY.

Agent Vilady TV rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 109,572, med ett cirkulerande utbud på 9.98M VILADY. Under de senaste 24 timmarna handlades VILADY mellan $ 0.01082607 (lägsta) och $ 0.01121148 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01562303, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01016191.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VILADY med +0.26% under den senaste timmen och -10.51% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Agent Vilady TV (VILADY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 109.57K$ 109.57K $ 109.57K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 109.57K$ 109.57K $ 109.57K Cirkulationsutbud 9.98M 9.98M 9.98M Totalt utbud 9,984,534.421332018 9,984,534.421332018 9,984,534.421332018

