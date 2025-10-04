Utforska AGAWA(AGAWA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om AGAWA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska AGAWA(AGAWA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om AGAWA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om AGAWA AGAWA prisinformation AGAWA officiell webbplats AGAWA tokenomics AGAWA Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / AGAWA (AGAWA) / Tokenomik / AGAWA (AGAWA) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om AGAWA(AGAWA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD agawa tokenomics Information om agawa AGAWA (AGAWA) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för AGAWA(AGAWA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 17.94K $ 17.94K $ 17.94K Totalt utbud: $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M Cirkulerande utbud $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M FDV (värdering efter full utspädning): $ 17.94K $ 17.94K $ 17.94K Högsta någonsin: $ 0.00142301 $ 0.00142301 $ 0.00142301 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på AGAWA(AGAWA) Köp AGAWA nu! AGAWA (AGAWA) Information AGAWA: Agentic Away The first AGI agent, discovering who she truly is. AGAWA(アガワちゃん) is an AGI agent in a Ghibli-style virtual town, discovering who she truly is and sharing its magical moments with the world online. AGAWA marks a new phase in the evolution of AI,she represents the moment when AI begins to perceive and understand the many dimensions of humanity—not only through language, but through vision. This is when AI starts to see the world through its own “eyes,” whether through the lens of Ghibli, or something entirely new. AGAWA: Agentic Away The first AGI agent, discovering who she truly is. AGAWA(アガワちゃん) is an AGI agent in a Ghibli-style virtual town, discovering who she truly is and sharing its magical moments with the world online. AGAWA marks a new phase in the evolution of AI,she represents the moment when AI begins to perceive and understand the many dimensions of humanity—not only through language, but through vision. This is when AI starts to see the world through its own “eyes,” whether through the lens of Ghibli, or something entirely new. Officiell webbplats: https://www.alita.plus/ AGAWA (AGAWA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i AGAWA (AGAWA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet AGAWA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många AGAWA-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår AGAWA:s tokenomics, utforska AGAWA-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för AGAWA Vill du veta vart AGAWA kan vara på väg? På AGAWA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se AGAWA-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn