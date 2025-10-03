Utforska Afreum(AFR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om AFR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Afreum(AFR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om AFR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Afreum (AFR) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Afreum(AFR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 12.60M Totalt utbud: $ 8.00B Cirkulerande utbud $ 8.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 12.60M Högsta någonsin: $ 0.00273996 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00157591 Afreum (AFR) Information Afreum is building an ecosystem of payments and DeFi apps for Africa, on the Stellar blockchain, powered by the ecosystem token AFR, the rewards and future governance token AFRX, and a suite of local African country tokens. Apps aleady launched include Afreum Wallet (a Stellar-compatible digital wallet), Afreum Save (interest-bearing savings and time deposits), Afreum Earn (liquidity pool swapping and staking), and Afreum Cash (a P2P Exchange). The goal of the Afreum project is to drive crypto adoption in Africa, providing financial inclusion for unbanked populations on the continent. We do this by building an ecosystem of financial apps, powered by the AFR token, and incentivising international actors to provide liquidity for the ecosystem. The end result is international crypto enthusiasts, and African users looking for financial solutions, coming together to solve problems in Africa. Officiell webbplats: https://afreum.com Afreum (AFR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Afreum (AFR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet AFR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många AFR-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 