Aether Games (AEG) Tokenomics och prisanalys Marlknadsvärde: $ 248.05K $ 248.05K $ 248.05K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 444.89M $ 444.89M $ 444.89M FDV (värdering efter full utspädning): $ 557.55K $ 557.55K $ 557.55K Högsta någonsin: $ 0.343817 $ 0.343817 $ 0.343817 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00055755 $ 0.00055755 $ 0.00055755 Läs mer om priset på Aether Games(AEG) Köp AEG nu! Aether Games (AEG) Information Aether Games is a transmedia development studio focused on creating immersive experiences through games, series and interactive AI technologies. Aether Games is not only enhancing the gaming experience, but is also empowering players in a way that is also inclusive of traditional gamers. Aether Games have secured the Exclusive Rights to develop the Official Online Trading Card Game for "The Wheel of Time" series. Products lineup Aether: Trading Card Game Aether is a Trading Card Game set in the dark fantasy universe. Players use a variety of Adventurers, Creatures and Cards, each with their own unique mechanics, to craft powerful new strategies. Players quest for new cards and battle each other for ranks and rewards, all while customizing their decks and cards to suit their individual playstyles. With real-time online battles, deep strategy, and expansive card sets, Aether offers an immersive and rewarding gaming experience. Aether Saga Fully CGI 3D cinematic dark fantasy series about Holda and Einar, immersing the audience into the world of Aether. Aether Saga is a captivating story set in a mystical Viking world, where ancient Norse mythology intertwines with magical elements. Cards of Eternity: The Wheel of Time Venture into the legendary world of "The Wheel of Time" with Aether Games' upcoming title "Cards of Eternity: The Wheel of Time". "The Wheel of Time" is an epic fantasy masterpiece by Robert Jordan and Brandon Sanderson. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår AEG:s tokenomics, utforska AEG-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för AEG Vill du veta vart AEG kan vara på väg? På AEG sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se AEG-tokens prisförutsägelse nu! 