Aether Framework is a modular, decentralized AI framework designed to empower autonomous agents with advanced capabilities such as reinforcement learning, swarm intelligence, multi-modal processing, blockchain interaction, and democratic decision-making. Unlike traditional frameworks, Aether was created through the collaborative intelligence of human developers and AI agents. This unique synergy has enabled the rapid creation of an innovative system that demonstrates the potential of autonomous intelligence in Web3 and decentralized environments.
aether collective (AETHER) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i aether collective (AETHER) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet AETHER-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många AETHER-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
