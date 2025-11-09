Aesyx Dollar Pris idag

Livepriset för Aesyx Dollar (AXD) idag är $ 1.03, med en förändring på 0.81% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AXD till USD är$ 1.03 per AXD.

Aesyx Dollar rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 76,356, med ett cirkulerande utbud på 74.13K AXD. Under de senaste 24 timmarna handlades AXD mellan $ 1.02 (lägsta) och $ 1.03 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.072, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.952838.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AXD med +0.01% under den senaste timmen och +4.41% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Aesyx Dollar (AXD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 76.36K$ 76.36K $ 76.36K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 76.36K$ 76.36K $ 76.36K Cirkulationsutbud 74.13K 74.13K 74.13K Totalt utbud 74,132.29412697641 74,132.29412697641 74,132.29412697641

Det aktuella börsvärdet för Aesyx Dollar är $ 76.36K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av AXD är 74.13K, med ett totalt utbud på 74132.29412697641. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 76.36K.