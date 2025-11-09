BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Aeonix Network idag är 0.175396 USD.ONIX börsvärdet är 2,445,549 USD. Följ prisuppdateringar för ONIX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Aeonix Network idag är 0.175396 USD.ONIX börsvärdet är 2,445,549 USD. Följ prisuppdateringar för ONIX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om ONIX

ONIX prisinformation

Vad är ONIX

ONIX whitepaper

ONIX officiell webbplats

ONIX tokenomics

ONIX Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Aeonix Network Logotyp

Aeonix Network Pris (ONIX)

Onoterad

1 ONIX-till-USD pris i realtid:

$0.175396
$0.175396$0.175396
0.00%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Aeonix Network (ONIX) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:23:21 (UTC+8)

Aeonix Network Pris idag

Livepriset för Aeonix Network (ONIX) idag är $ 0.175396, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ONIX till USD är$ 0.175396 per ONIX.

Aeonix Network rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,445,549, med ett cirkulerande utbud på 13.94M ONIX. Under de senaste 24 timmarna handlades ONIX mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.267455, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.158635.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ONIX med -- under den senaste timmen och -2.68% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Aeonix Network (ONIX) Marknadsinformation

$ 2.45M
$ 2.45M$ 2.45M

--
----

$ 8.24M
$ 8.24M$ 8.24M

13.94M
13.94M 13.94M

47,000,000.0
47,000,000.0 47,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Aeonix Network är $ 2.45M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ONIX är 13.94M, med ett totalt utbud på 47000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 8.24M.

Aeonix Network Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.267455
$ 0.267455$ 0.267455

$ 0.158635
$ 0.158635$ 0.158635

--

--

-2.68%

-2.68%

Aeonix Network (ONIX) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Aeonix Network till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Aeonix Network till USD $ -0.0308024667.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Aeonix Network till USD $ -0.0418825126.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Aeonix Network till USD $ -0.00395752214542746.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0--
30 dagar$ -0.0308024667-17.56%
60 dagar$ -0.0418825126-23.87%
90 dagar$ -0.00395752214542746-2.20%

Prisförutsägelse för Aeonix Network

Aeonix Network (ONIX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ONIX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Aeonix Network (ONIX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Aeonix Network potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Aeonix Network kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ONIX prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Aeonix Network Price Prediction.

Vad är Aeonix Network (ONIX)

aeonix network is a modular AI network that combines web3 infrastructure, decentralized identity, and tokenized incentives to create verifiable and private AI applications. The flagship product, aeonix explorer, functions as a universal AI Agent search engine with a natural language interface, enabling users to access unique and hidden insights, interact with dApps, verify AI outputs, and earn rewards for ecosystem participation.

Unlike traditional AI services, aeonix is built as a private AI model: user data is never stored or used for external training, and organizations can deploy custom AI functions with full control over their data. This approach supports both public-facing AI agents (for search and community engagement) and private enterprise solutions (for secure data processing and automation).

aeonix bridges research and application, combining years of work in decentralized identity, token economics, and private AI systems into a single network. Its mission is to demonstrate how verifiable and privacy-preserving AI can operate at scale—providing a foundation for both consumer-facing products and enterprise-grade AI solutions.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Aeonix Network (ONIX) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Aeonix Network

Hur mycket kommer 1 Aeonix Network att vara värd år 2030?
Om Aeonix Network skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Aeonix Network-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:23:21 (UTC+8)

Aeonix Network (ONIX) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Aeonix Network

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2966
$0.2966$0.2966

+48.30%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0024093
$0.0024093$0.0024093

+244.18%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003959
$0.00003959$0.00003959

+100.96%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1050
$0.1050$0.1050

+110.00%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.04400
$0.04400$0.04400

+87.95%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001965
$0.000000001965$0.000000001965

+76.86%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.