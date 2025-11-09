Aeonix Network Pris idag

Livepriset för Aeonix Network (ONIX) idag är $ 0.175396, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ONIX till USD är$ 0.175396 per ONIX.

Aeonix Network rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,445,549, med ett cirkulerande utbud på 13.94M ONIX. Under de senaste 24 timmarna handlades ONIX mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.267455, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.158635.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ONIX med -- under den senaste timmen och -2.68% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Aeonix Network (ONIX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.24M$ 8.24M $ 8.24M Cirkulationsutbud 13.94M 13.94M 13.94M Totalt utbud 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

