Vad är AdEx (ADX)

AdEx (ADX) is a Web3 infrastructure platform designed to empower the creation of applications and enhance user experience. Since its launch in 2017, AdEx has transformed from an ad solution to a comprehensive ecosystem, offering innovative technologies like the AdEx advertising platform and AURA - a Web3 AI agent framework. AURA is the first product in a new suite of tools AdEx is launching to improve user experience across Web3.

AdEx (ADX) resurs Whitepaper Officiell webbplats