Acid AI Pris idag

Livepriset för Acid AI (ACID) idag är $ 0.00001361, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ACID till USD är$ 0.00001361 per ACID.

Acid AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 13,612.8, med ett cirkulerande utbud på 999.94M ACID. Under de senaste 24 timmarna handlades ACID mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00691688, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00001249.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ACID med -- under den senaste timmen och -15.19% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Acid AI (ACID) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 13.61K$ 13.61K $ 13.61K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 13.61K$ 13.61K $ 13.61K Cirkulationsutbud 999.94M 999.94M 999.94M Totalt utbud 999,941,665.10911 999,941,665.10911 999,941,665.10911

