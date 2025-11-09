Accenture xStock Pris idag

Livepriset för Accenture xStock (ACNX) idag är $ 245.55, med en förändring på 0.02% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ACNX till USD är$ 245.55 per ACNX.

Accenture xStock rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 143,524, med ett cirkulerande utbud på 584.51 ACNX. Under de senaste 24 timmarna handlades ACNX mellan $ 245.47 (lägsta) och $ 245.59 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 269.57, medan det lägsta priset någonsin var $ 229.44.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ACNX med +0.00% under den senaste timmen och -1.91% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Accenture xStock (ACNX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 143.52K$ 143.52K $ 143.52K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.43M$ 5.43M $ 5.43M Cirkulationsutbud 584.51 584.51 584.51 Totalt utbud 22,103.7194158085 22,103.7194158085 22,103.7194158085

