Livepriset för Abuwtiyuw (ABU) idag är $ 0.01302304, med en förändring på 1.99% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ABU till USD är$ 0.01302304 per ABU.

Abuwtiyuw rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 13,023.04, med ett cirkulerande utbud på 1.00M ABU. Under de senaste 24 timmarna handlades ABU mellan $ 0.01302304 (lägsta) och $ 0.01333685 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.261831, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00714313.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ABU med -- under den senaste timmen och -15.93% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Abuwtiyuw (ABU) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 13.02K Volym (24H) -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 13.02K Cirkulationsutbud 1.00M Totalt utbud 1,000,000.0

