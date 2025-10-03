Utforska aBTC(ABTC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ABTC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska aBTC(ABTC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ABTC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

aBTC (ABTC) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för aBTC(ABTC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 308.17K Totalt utbud: $ 2.34K Cirkulerande utbud $ 2.77 FDV (värdering efter full utspädning): $ 261.09M Högsta någonsin: $ 124,279 Lägsta någonsin: $ 60,786 Aktuellt pris: $ 119,446 aBTC (ABTC) Information Echo is a multifaceted protocol specializing in bridging, liquid staking and restacking, and yield solutions. It seamlessly interoperates within the Move ecosystem. Echo aims to introduce BTC liquidity and restaking solutions for BTC assets within Move. Users can earn rewards on the Echo protocol through the following methods: 1) Bridge BTC assets to Echo to earn Echo points 2) Deposit aBTC on Echo Lend to receive boosted APT yield up to 10% 3) Stake APT earned on Echo to receive additional Echo Points and earn 7% staking rewards Users can begin earning Echo rewards immediately upon bridging BTC and receiving aBTC on Echo. Echo points are awarded based on the amount of BTC bridged over, which users can convert into APT rewards by depositing aBTC on Echo Lend. Officiell webbplats: https://www.echo-protocol.xyz aBTC (ABTC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i aBTC (ABTC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ABTC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ABTC-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår ABTC:s tokenomics, utforska ABTC-tokens pris i realtid! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn