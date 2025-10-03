Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Tokenomics
Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Abstract Liquid Staked ETH(ABSETH), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Information
Abstract Liquid Staked ETH (absETH) is a Abstract-native ETH liquid staking token (LST) designed to provide Abstract users and builders with the highest ETH staking yields available in DeFi. By minting absETH, users can access the same yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet, all while staying within the Abstract network.
absETH functions as an "index token" that appreciates in value against ETH over time. When users withdraw their funds back to ETH, the accumulated yield is automatically included, eliminating the need to track rebases or wrap tokens. This allows users to seamlessly utilize absETH in DeFi applications on Abstract as they normally would.
Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet ABSETH-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många ABSETH-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår ABSETH:s tokenomics, utforska ABSETH-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för ABSETH
Vill du veta vart ABSETH kan vara på väg? På ABSETH sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
