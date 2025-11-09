AbbVie xStock Pris idag

Livepriset för AbbVie xStock (ABBVX) idag är $ 216.91, med en förändring på 0.49% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ABBVX till USD är$ 216.91 per ABBVX.

AbbVie xStock rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 283,581, med ett cirkulerande utbud på 1.30K ABBVX. Under de senaste 24 timmarna handlades ABBVX mellan $ 213.84 (lägsta) och $ 219.49 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 244.67, medan det lägsta priset någonsin var $ 185.92.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ABBVX med -0.30% under den senaste timmen och -0.30% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

AbbVie xStock (ABBVX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 283.58K$ 283.58K $ 283.58K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.09M$ 5.09M $ 5.09M Cirkulationsutbud 1.30K 1.30K 1.30K Totalt utbud 23,405.140777118 23,405.140777118 23,405.140777118

