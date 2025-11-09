Abbott xStock Pris idag

Livepriset för Abbott xStock (ABTX) idag är $ 126.3, med en förändring på 0.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ABTX till USD är$ 126.3 per ABTX.

Abbott xStock rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 157,303, med ett cirkulerande utbud på 1.25K ABTX. Under de senaste 24 timmarna handlades ABTX mellan $ 125.87 (lägsta) och $ 126.32 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1,994.74, medan det lägsta priset någonsin var $ 122.32.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ABTX med +0.31% under den senaste timmen och +2.66% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Abbott xStock (ABTX) Marknadsinformation

