aarna atv111 Pris idag

Livepriset för aarna atv111 (ATV111) idag är $ 102.67, med en förändring på 0.02% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ATV111 till USD är$ 102.67 per ATV111.

aarna atv111 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,341,539, med ett cirkulerande utbud på 13.07K ATV111. Under de senaste 24 timmarna handlades ATV111 mellan $ 102.65 (lägsta) och $ 102.67 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 102.67, medan det lägsta priset någonsin var $ 101.3.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ATV111 med +0.00% under den senaste timmen och +0.09% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

aarna atv111 (ATV111) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Cirkulationsutbud 13.07K 13.07K 13.07K Totalt utbud 13,066.94802776761 13,066.94802776761 13,066.94802776761

