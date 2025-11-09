aarna atv 808 Pris idag

Livepriset för aarna atv 808 (ATV808) idag är $ 105.6, med en förändring på 1.92% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ATV808 till USD är$ 105.6 per ATV808.

aarna atv 808 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 42,611, med ett cirkulerande utbud på 403.51 ATV808. Under de senaste 24 timmarna handlades ATV808 mellan $ 104.56 (lägsta) och $ 108.47 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 185.98, medan det lägsta priset någonsin var $ 95.37.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ATV808 med +0.08% under den senaste timmen och -10.10% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

aarna atv 808 (ATV808) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 42.61K$ 42.61K $ 42.61K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 42.61K$ 42.61K $ 42.61K Cirkulationsutbud 403.51 403.51 403.51 Totalt utbud 403.5144670200428 403.5144670200428 403.5144670200428

