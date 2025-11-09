BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för aarna afi 802v2 idag är 43.12 USD.AFI 802V2 börsvärdet är 79,285 USD. Följ prisuppdateringar för AFI 802V2 till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för aarna afi 802v2 idag är 43.12 USD.AFI 802V2 börsvärdet är 79,285 USD. Följ prisuppdateringar för AFI 802V2 till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om AFI 802V2

AFI 802V2 prisinformation

Vad är AFI 802V2

AFI 802V2 whitepaper

AFI 802V2 officiell webbplats

AFI 802V2 tokenomics

AFI 802V2 Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

aarna afi 802v2 Logotyp

aarna afi 802v2 Pris (AFI 802V2)

Onoterad

1 AFI 802V2-till-USD pris i realtid:

$43.12
$43.12$43.12
-1.80%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:08:49 (UTC+8)

aarna afi 802v2 Pris idag

Livepriset för aarna afi 802v2 (AFI 802V2) idag är $ 43.12, med en förändring på 1.87% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AFI 802V2 till USD är$ 43.12 per AFI 802V2.

aarna afi 802v2 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 79,285, med ett cirkulerande utbud på 1.84K AFI 802V2. Under de senaste 24 timmarna handlades AFI 802V2 mellan $ 42.69 (lägsta) och $ 44.31 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 79.25, medan det lägsta priset någonsin var $ 38.89.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AFI 802V2 med +0.09% under den senaste timmen och -9.91% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Marknadsinformation

$ 79.29K
$ 79.29K$ 79.29K

--
----

$ 79.29K
$ 79.29K$ 79.29K

1.84K
1.84K 1.84K

1,838.678314354448
1,838.678314354448 1,838.678314354448

Det aktuella börsvärdet för aarna afi 802v2 är $ 79.29K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av AFI 802V2 är 1.84K, med ett totalt utbud på 1838.678314354448. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 79.29K.

aarna afi 802v2 Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 42.69
$ 42.69$ 42.69
lägsta under 24-timmar
$ 44.31
$ 44.31$ 44.31
högsta under 24-timmar

$ 42.69
$ 42.69$ 42.69

$ 44.31
$ 44.31$ 44.31

$ 79.25
$ 79.25$ 79.25

$ 38.89
$ 38.89$ 38.89

+0.09%

-1.87%

-9.91%

-9.91%

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på aarna afi 802v2 till USD $ -0.8238.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på aarna afi 802v2 till USD $ -15.3129382560.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på aarna afi 802v2 till USD $ -18.6938308480.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på aarna afi 802v2 till USD $ -31.4692.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.8238-1.87%
30 dagar$ -15.3129382560-35.51%
60 dagar$ -18.6938308480-43.35%
90 dagar$ -31.4692-42.19%

Prisförutsägelse för aarna afi 802v2

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AFI 802V2 $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på aarna afi 802v2 potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som aarna afi 802v2 kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för AFI 802V2 prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på aarna afi 802v2 Price Prediction.

Vad är aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

aarnâ stands out by combining AI-driven alpha discovery with fully onchain execution and self-custodial access. Our deep learning model identifies high-probability, short-term opportunities across major tokens, while automated risk controls manage downside. Strategies are tokenized into structured vaults using Ethereum smart contracts, making them composable, transparent, and easy to deploy. The entire experience is delivered through a UX-focused web and mobile dApp, allowing users to access advanced DeFi strategies without complexity or custodial risk.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om aarna afi 802v2

Hur mycket kommer 1 aarna afi 802v2 att vara värd år 2030?
Om aarna afi 802v2 skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella aarna afi 802v2-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:08:49 (UTC+8)

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om aarna afi 802v2

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2977
$0.2977$0.2977

+48.85%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.0570
$0.0570$0.0570

+14.00%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0034999
$0.0034999$0.0034999

+399.98%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004560
$0.00004560$0.00004560

+131.47%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000015667
$0.0000015667$0.0000015667

+113.94%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.04724
$0.04724$0.04724

+101.79%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001934
$0.000000001934$0.000000001934

+74.07%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.