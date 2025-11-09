aarna afi 802v2 Pris idag

Livepriset för aarna afi 802v2 (AFI 802V2) idag är $ 43.12, med en förändring på 1.87% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AFI 802V2 till USD är$ 43.12 per AFI 802V2.

aarna afi 802v2 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 79,285, med ett cirkulerande utbud på 1.84K AFI 802V2. Under de senaste 24 timmarna handlades AFI 802V2 mellan $ 42.69 (lägsta) och $ 44.31 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 79.25, medan det lägsta priset någonsin var $ 38.89.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AFI 802V2 med +0.09% under den senaste timmen och -9.91% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 79.29K$ 79.29K $ 79.29K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 79.29K$ 79.29K $ 79.29K Cirkulationsutbud 1.84K 1.84K 1.84K Totalt utbud 1,838.678314354448 1,838.678314354448 1,838.678314354448

Det aktuella börsvärdet för aarna afi 802v2 är $ 79.29K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av AFI 802V2 är 1.84K, med ett totalt utbud på 1838.678314354448. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 79.29K.