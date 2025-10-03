Zypto (ZYPTO) Tokenomics
Zypto (ZYPTO) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Zypto(ZYPTO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Zypto (ZYPTO) Information
$Zypto is the native token of the Zypto ecosystem, a dynamic project rivalling industry giants across the crypto and payments industries with their all-in-one defi and cefi app, payment gateway, crypto cards and more. Holders enjoy revenue sharing, exclusive perks and many other benefits.
Zypto (ZYPTO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Zypto (ZYPTO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet ZYPTO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många ZYPTO-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår ZYPTO:s tokenomics, utforska ZYPTO-tokens pris i realtid!
Hur man köper ZYPTO
Är du intresserad av att lägga till Zypto(ZYPTO) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa ZYPTO, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.
Zypto (ZYPTO) Prishistorik
Att analysera prishistoriken för ZYPTO hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.
Prisförutsägelse för ZYPTO
Vill du veta vart ZYPTO kan vara på väg? På ZYPTO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn
Köp Zypto (ZYPTO)
Belopp
1 ZYPTO = 0.0057 USD