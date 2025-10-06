BörsDEX+
Livepriset för YZY idag är 0.3815 USD.YZY börsvärdet är 114,449,890.4713770865 USD. Följ prisuppdateringar för YZY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för YZY idag är 0.3815 USD.YZY börsvärdet är 114,449,890.4713770865 USD. Följ prisuppdateringar för YZY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

YZY-kurs(YZY)

1 YZY-till-USD pris i realtid:

$0.3811
$0.3811
-1.34%1D
USD
YZY (YZY) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:00:17 (UTC+8)

YZY Pris idag

Livepriset för YZY (YZY) idag är $ 0.3815, med en förändring på 1.34% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för YZY till USD är$ 0.3815 per YZY.

YZY rankas för närvarande nr.292 enligt marknadsvärde på $ 114.45M, med ett cirkulerande utbud på 300.00M YZY. Under de senaste 24 timmarna handlades YZY mellan $ 0.377 (lägsta) och $ 0.3897 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 3.1581037257728988, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.19323573050067985.

I kortsiktigt resultat, rörde sig YZY med -0.94% under den senaste timmen och +1.38% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.70K.

YZY (YZY) Marknadsinformation

No.292

$ 114.45M
$ 114.45M

$ 56.70K
$ 56.70K

$ 381.50M
$ 381.50M

300.00M
300.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

999,999,712.900126
999,999,712.900126

29.99%

SOL

Det aktuella börsvärdet för YZY är $ 114.45M, med en 24h-handelsvolym på $ 56.70K. Det cirkulerande utbudet av YZY är 300.00M, med ett totalt utbud på 999999712.900126. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 381.50M.

YZY Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.377
$ 0.377
lägsta under 24-timmar
$ 0.3897
$ 0.3897
högsta under 24-timmar

$ 0.377
$ 0.377

$ 0.3897
$ 0.3897

$ 3.1581037257728988
$ 3.1581037257728988

$ 0.19323573050067985
$ 0.19323573050067985

-0.94%

-1.34%

+1.38%

+1.38%

YZY (YZY) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för YZY idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.005176-1.34%
30 dagar$ -0.0439-10.32%
60 dagar$ -0.076-16.62%
90 dagar$ -0.1185-23.70%
YZY Prisförändring idag

Idag registrerade YZY en förändring med $ -0.005176 (-1.34%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

YZY 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0439 (-10.32%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

YZY 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades YZY med $ -0.076(-16.62%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

YZY 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.1185 (-23.70%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för YZY (YZY)?

Kolla in sidan YZY Prishistorik nu.

AI-analys för YZY

AI-drivna insikter som analyserar YZY senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar YZYs priser?

YZY cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence drive demand fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability. Regulatory news and government policies create volatility. Technical developments and project updates impact value. Overall crypto market trends influence YZY movements.

Varför vill folk veta YZYs pris idag?

People want to know YZY price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and make profitable moves in the crypto market.

Prisförutsägelse för YZY

YZY (YZY) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för YZY $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
YZY (YZY) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på YZY potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som YZY kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för YZY prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på YZY Price Prediction.

Om YZY

YZY is a digital asset that operates on its own blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. YZY employs a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to validate block transactions according to the number of YZY they hold. The asset's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of YZY that can ever exist. This cryptocurrency is typically used within its native ecosystem for transactions and as a means of participating in network governance. Its design aims to provide a decentralized platform for secure and private transactions, offering an alternative to traditional financial systems.

Hur man köper och investerar YZY

Är du redo att komma igång med YZY? Att köpa YZY går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper YZY. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din YZY (YZY) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 300.00M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och YZY krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper YZY (YZY) Guide

Vad kan du göra med YZY

Genom att äga YZY kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa YZY (YZY) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är YZY (YZY)

YZY Money is a concept to put you in control, free from centralized authority.

YZY Resurs

För en mer djupgående förståelse av YZY kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell YZY webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om YZY

Hur mycket kommer 1 YZY att vara värd år 2030?
Om YZY skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella YZY-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:00:17 (UTC+8)

YZY (YZY) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om YZY

YZY USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på YZY med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av YZY med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla YZY (YZY) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se YZY-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
YZY/USDT
$0.3811
$0.3811
-1.44%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2990

$0.1923

$0.0021703

$0.000014001

$0.00003294

$0.000000001954

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

