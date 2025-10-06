YZY Pris idag

Livepriset för YZY (YZY) idag är $ 0.3815, med en förändring på 1.34% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för YZY till USD är$ 0.3815 per YZY.

YZY rankas för närvarande nr.292 enligt marknadsvärde på $ 114.45M, med ett cirkulerande utbud på 300.00M YZY. Under de senaste 24 timmarna handlades YZY mellan $ 0.377 (lägsta) och $ 0.3897 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 3.1581037257728988, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.19323573050067985.

I kortsiktigt resultat, rörde sig YZY med -0.94% under den senaste timmen och +1.38% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.70K.

YZY (YZY) Marknadsinformation

Rank No.292 Marknadsvärde $ 114.45M$ 114.45M $ 114.45M Volym (24H) $ 56.70K$ 56.70K $ 56.70K Marknadsvärde efter full utspädning $ 381.50M$ 381.50M $ 381.50M Cirkulationsutbud 300.00M 300.00M 300.00M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 999,999,712.900126 999,999,712.900126 999,999,712.900126 Cirkulationshastighet 29.99% Offentlig blockkedja SOL

