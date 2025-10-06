YURU COIN Pris idag

Livepriset för YURU COIN (YURU) idag är $ 0.6907, med en förändring på 1.40% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för YURU till USD är$ 0.6907 per YURU.

YURU COIN rankas för närvarande nr.3786 enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- YURU. Under de senaste 24 timmarna handlades YURU mellan $ 0.6761 (lägsta) och $ 0.7003 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.5789586277522937, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.346206572110043.

I kortsiktigt resultat, rörde sig YURU med -0.49% under den senaste timmen och -12.80% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 7.59K.

YURU COIN (YURU) Marknadsinformation

Rank No.3786 Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 7.59K$ 7.59K $ 7.59K Marknadsvärde efter full utspädning $ 6.91M$ 6.91M $ 6.91M Cirkulationsutbud ---- -- Maxutbud 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Totalt utbud 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Offentlig blockkedja SOL

