Livepriset för YURU COIN (YURU) idag är $ 0.6907, med en förändring på 1.40% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för YURU till USD är$ 0.6907 per YURU.
YURU COIN rankas för närvarande nr.3786 enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- YURU. Under de senaste 24 timmarna handlades YURU mellan $ 0.6761 (lägsta) och $ 0.7003 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.5789586277522937, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.346206572110043.
I kortsiktigt resultat, rörde sig YURU med -0.49% under den senaste timmen och -12.80% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 7.59K.
YURU COIN (YURU) Marknadsinformation
No.3786
--
----
$ 7.59K
$ 7.59K$ 7.59K
$ 6.91M
$ 6.91M$ 6.91M
--
----
10,000,000
10,000,000 10,000,000
10,000,000
10,000,000 10,000,000
SOL
Det aktuella börsvärdet för YURU COIN är --, med en 24h-handelsvolym på $ 7.59K. Det cirkulerande utbudet av YURU är --, med ett totalt utbud på 10000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.91M.
YURU COIN Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.6761
$ 0.6761$ 0.6761
lägsta under 24-timmar
$ 0.7003
$ 0.7003$ 0.7003
högsta under 24-timmar
$ 0.6761
$ 0.6761$ 0.6761
$ 0.7003
$ 0.7003$ 0.7003
$ 0.5789586277522937
$ 0.5789586277522937$ 0.5789586277522937
$ 0.346206572110043
$ 0.346206572110043$ 0.346206572110043
-0.49%
+1.40%
-12.80%
-12.80%
YURU COIN (YURU) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för YURU COIN idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.009546
+1.40%
30 dagar
$ -0.1934
-21.88%
60 dagar
$ -0.3882
-35.99%
90 dagar
$ -0.3618
-34.38%
YURU COIN Prisförändring idag
Idag registrerade YURU en förändring med $ +0.009546 (+1.40%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
YURU COIN 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.1934 (-21.88%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
YURU COIN 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades YURU med $ -0.3882(-35.99%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
YURU COIN 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.3618 (-34.38%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för YURU COIN (YURU)?
AI-drivna insikter som analyserar YURU COIN senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar YURU COINs priser?
YURU COIN prices are influenced by several key factors:
Market sentiment and investor confidence play major roles in price fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability - higher volume typically leads to less volatility.
Supply and demand dynamics directly impact pricing. Limited supply with increasing demand drives prices up, while oversupply can decrease values.
Overall cryptocurrency market trends significantly influence YURU prices. When major cryptocurrencies like Bitcoin rise or fall, smaller altcoins often follow similar patterns.
Regulatory news and government policies regarding cryptocurrencies can cause rapid price changes. Positive regulatory developments boost confidence, while restrictions create selling pressure.
Technology updates, partnerships, and project developments affect investor perception and token utility, influencing demand.
Exchange listings expand accessibility and trading opportunities, potentially increasing price through greater exposure.
Social media buzz, community engagement, and influencer endorsements can drive speculative trading and price movements.
Macroeconomic factors like inflation, interest rates, and global financial uncertainty also impact cryptocurrency investments as investors seek alternative assets.
Since YURU appears to be a smaller or newer cryptocurrency, it may experience higher volatility and be more susceptible to whale movements, where large holders can significantly impact prices through substantial buy or sell orders.
These factors often interact simultaneously, creating complex price dynamics that can be difficult to predict accurately.
Varför vill folk veta YURU COINs pris idag?
People want to know YURU COIN price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.
Prisförutsägelse för YURU COIN
YURU COIN (YURU) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för YURU $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
YURU COIN (YURU) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på YURU COIN potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som YURU COIN kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för YURU prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på YURU COIN Price Prediction.
Om YURU COIN
YURU is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate transactions and enable smart contracts, which are self-executing contracts with the terms of the agreement directly written into code. YURU uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the cryptocurrency to validate transactions and create new blocks. The supply of YURU is algorithmically controlled, with new coins being issued as rewards for validating transactions. The asset is typically used within its native ecosystem for a variety of purposes, including payments, governance, and the execution of smart contracts. It is also used for staking, which involves participants holding coins in a cryptocurrency wallet to support the operations of a blockchain network.
Hur man köper och investerar YURU COIN
Är du redo att komma igång med YURU COIN? Att köpa YURU går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper YURU COIN. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din YURU COIN (YURU) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och YURU COIN krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med YURU COIN
Genom att äga YURU COIN kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa YURU COIN (YURU) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
YURU COIN is the official token of Japan’s beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation.
YURU COIN Resurs
För en mer djupgående förståelse av YURU COIN kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 YURU COIN att vara värd år 2030?
Om YURU COIN skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella YURU COIN-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar YURU COIN idag?
Priset för YURU COIN är idag $ 0.6907. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är YURU COIN fortfarande en bra investering?
YURU COIN förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i YURU, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för YURU COIN?
YURU COIN till ett värde av $ 7.59K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på YURU COIN?
Livepriset för YURU uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för YURU COIN i den valuta du föredrar, besök YURU Pris för mer information.
Vad påverkar priset för YURU COIN?
Priset på YURU påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för YURU på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret YURU/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om YURU COINs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer YURU COIN-priset att stiga i år?
YURU COIN priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för YURU COIN (YURU) för en mer djupgående analys.
YURU COIN (YURU) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.