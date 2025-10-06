BörsDEX+
Livepriset för YURU COIN idag är 0.6907 USD.YURU börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för YURU till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

YURU COIN-kurs(YURU)

1 YURU-till-USD pris i realtid:

$0.6914
+1.40%1D
YURU COIN (YURU) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:59:10 (UTC+8)

YURU COIN Pris idag

Livepriset för YURU COIN (YURU) idag är $ 0.6907, med en förändring på 1.40% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för YURU till USD är$ 0.6907 per YURU.

YURU COIN rankas för närvarande nr.3786 enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- YURU. Under de senaste 24 timmarna handlades YURU mellan $ 0.6761 (lägsta) och $ 0.7003 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.5789586277522937, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.346206572110043.

I kortsiktigt resultat, rörde sig YURU med -0.49% under den senaste timmen och -12.80% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 7.59K.

YURU COIN (YURU) Marknadsinformation

SOL

Det aktuella börsvärdet för YURU COIN är --, med en 24h-handelsvolym på $ 7.59K. Det cirkulerande utbudet av YURU är --, med ett totalt utbud på 10000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.91M.

YURU COIN Prishistorik USD

YURU COIN (YURU) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för YURU COIN idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.009546+1.40%
30 dagar$ -0.1934-21.88%
60 dagar$ -0.3882-35.99%
90 dagar$ -0.3618-34.38%
YURU COIN Prisförändring idag

Idag registrerade YURU en förändring med $ +0.009546 (+1.40%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

YURU COIN 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.1934 (-21.88%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

YURU COIN 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades YURU med $ -0.3882(-35.99%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

YURU COIN 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.3618 (-34.38%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för YURU COIN (YURU)?

Kolla in sidan YURU COIN Prishistorik nu.

AI-analys för YURU COIN

AI-drivna insikter som analyserar YURU COIN senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar YURU COINs priser?

YURU COIN prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence play major roles in price fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability - higher volume typically leads to less volatility.

Supply and demand dynamics directly impact pricing. Limited supply with increasing demand drives prices up, while oversupply can decrease values.

Overall cryptocurrency market trends significantly influence YURU prices. When major cryptocurrencies like Bitcoin rise or fall, smaller altcoins often follow similar patterns.

Regulatory news and government policies regarding cryptocurrencies can cause rapid price changes. Positive regulatory developments boost confidence, while restrictions create selling pressure.

Technology updates, partnerships, and project developments affect investor perception and token utility, influencing demand.

Exchange listings expand accessibility and trading opportunities, potentially increasing price through greater exposure.

Social media buzz, community engagement, and influencer endorsements can drive speculative trading and price movements.

Macroeconomic factors like inflation, interest rates, and global financial uncertainty also impact cryptocurrency investments as investors seek alternative assets.

Since YURU appears to be a smaller or newer cryptocurrency, it may experience higher volatility and be more susceptible to whale movements, where large holders can significantly impact prices through substantial buy or sell orders.

These factors often interact simultaneously, creating complex price dynamics that can be difficult to predict accurately.

Varför vill folk veta YURU COINs pris idag?

People want to know YURU COIN price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.

Prisförutsägelse för YURU COIN

YURU COIN (YURU) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för YURU $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
YURU COIN (YURU) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på YURU COIN potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som YURU COIN kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för YURU prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på YURU COIN Price Prediction.

Om YURU COIN

YURU is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate transactions and enable smart contracts, which are self-executing contracts with the terms of the agreement directly written into code. YURU uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the cryptocurrency to validate transactions and create new blocks. The supply of YURU is algorithmically controlled, with new coins being issued as rewards for validating transactions. The asset is typically used within its native ecosystem for a variety of purposes, including payments, governance, and the execution of smart contracts. It is also used for staking, which involves participants holding coins in a cryptocurrency wallet to support the operations of a blockchain network.

Hur man köper och investerar YURU COIN

Är du redo att komma igång med YURU COIN? Att köpa YURU går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper YURU COIN. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din YURU COIN (YURU) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och YURU COIN krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper YURU COIN (YURU) Guide

Vad kan du göra med YURU COIN

Genom att äga YURU COIN kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa YURU COIN (YURU) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är YURU COIN (YURU)

YURU COIN is the official token of Japan’s beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation.

YURU COIN Resurs

För en mer djupgående förståelse av YURU COIN kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell YURU COIN webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om YURU COIN

Hur mycket kommer 1 YURU COIN att vara värd år 2030?
Om YURU COIN skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella YURU COIN-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:59:10 (UTC+8)

YURU COIN (YURU) Viktiga branschuppdateringar

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

