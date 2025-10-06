Yamaswap Pris idag

Livepriset för Yamaswap (YAMA) idag är $ 0.00003488, med en förändring på 0.34% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för YAMA till USD är$ 0.00003488 per YAMA.

Yamaswap rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- YAMA. Under de senaste 24 timmarna handlades YAMA mellan $ 0.00003 (lägsta) och $ 0.000041 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig YAMA med 0.00% under den senaste timmen och -32.93% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 2.15K.

Yamaswap (YAMA) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 2.15K$ 2.15K $ 2.15K Marknadsvärde efter full utspädning $ 34.88K$ 34.88K $ 34.88K Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja BSC

