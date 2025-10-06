BörsDEX+
Livepriset för Yamaswap idag är 0.00003488 USD.YAMA börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för YAMA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Yamaswap (YAMA) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:59:02 (UTC+8)

Yamaswap Pris idag

Livepriset för Yamaswap (YAMA) idag är $ 0.00003488, med en förändring på 0.34% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för YAMA till USD är$ 0.00003488 per YAMA.

Yamaswap rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- YAMA. Under de senaste 24 timmarna handlades YAMA mellan $ 0.00003 (lägsta) och $ 0.000041 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig YAMA med 0.00% under den senaste timmen och -32.93% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 2.15K.

Yamaswap (YAMA) Marknadsinformation

$ 2.15K
$ 2.15K$ 2.15K

$ 34.88K
$ 34.88K$ 34.88K

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Det aktuella börsvärdet för Yamaswap är --, med en 24h-handelsvolym på $ 2.15K. Det cirkulerande utbudet av YAMA är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 34.88K.

Yamaswap Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00003
$ 0.00003$ 0.00003
lägsta under 24-timmar
$ 0.000041
$ 0.000041$ 0.000041
högsta under 24-timmar

$ 0.00003
$ 0.00003$ 0.00003

$ 0.000041
$ 0.000041$ 0.000041

0.00%

-0.33%

-32.93%

-32.93%

Yamaswap (YAMA) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Yamaswap idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.000000119-0.33%
30 dagar$ -0.00007762-69.00%
60 dagar$ -0.01996512-99.83%
90 dagar$ -0.01996512-99.83%
Yamaswap Prisförändring idag

Idag registrerade YAMA en förändring med $ -0.000000119 (-0.33%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Yamaswap 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00007762 (-69.00%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Yamaswap 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades YAMA med $ -0.01996512(-99.83%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Yamaswap 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.01996512 (-99.83%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Yamaswap (YAMA)?

Kolla in sidan Yamaswap Prishistorik nu.

AI-analys för Yamaswap

AI-drivna insikter som analyserar Yamaswap senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Yamaswaps priser?

Yamaswap (YAMA) prices are influenced by several key factors:

Market Demand & Supply: Trading volume and token circulation affect price movements.

DeFi Ecosystem Performance: As a DEX token, its utility in swapping, liquidity provision, and yield farming impacts value.

Competition: Performance relative to other DEX platforms like Uniswap or SushiSwap.

Token Utility: Governance rights, fee sharing, and staking rewards drive demand.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence.

Technical Developments: Platform upgrades, new features, and partnerships.

Liquidity: Available trading pairs and pool depths affect price stability.

Varför vill folk veta Yamaswaps pris idag?

People want to know Yamaswap (YAMA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and manage risk effectively.

Prisförutsägelse för Yamaswap

Yamaswap (YAMA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för YAMA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Yamaswap (YAMA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Yamaswap potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Yamaswap kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för YAMA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Yamaswap Price Prediction.

Om Yamaswap

Yamazaki (YAMA) is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and anonymity. YAMA employs a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to earn rewards through staking. The asset's issuance model is designed to maintain a stable supply, with new coins generated through the staking process. The YAMA ecosystem is primarily used for transactions where privacy is a major concern, such as in online marketplaces or for international remittances. Its decentralized nature ensures that transactions are secure and cannot be censored or reversed, providing a level of trust and security for its users.

Hur man köper och investerar Yamaswap

Är du redo att komma igång med Yamaswap? Att köpa YAMA går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Yamaswap. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Yamaswap (YAMA) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Yamaswap krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Yamaswap (YAMA) Guide

Vad kan du göra med Yamaswap

Genom att äga Yamaswap kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Yamaswap (YAMA) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Yamaswap (YAMA)

Decentralized ETFs And AI-Powered Token Trading Hubs.

Yamaswap Resurs

För en mer djupgående förståelse av Yamaswap kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Yamaswap webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Yamaswap

Hur mycket kommer 1 Yamaswap att vara värd år 2030?
Om Yamaswap skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Yamaswap-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:59:02 (UTC+8)

Yamaswap (YAMA) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

