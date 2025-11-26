Uranium.io (XU3O8) Tokenomics

Uranium.io (XU3O8) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Uranium.io(XU3O8), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-26 22:54:40 (UTC+8)
Uranium.io (XU3O8) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Uranium.io(XU3O8), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
Totalt utbud:
$ 160.00M
$ 160.00M$ 160.00M
Cirkulerande utbud
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 759.04M
$ 759.04M$ 759.04M
Högsta någonsin:
$ 5.38
$ 5.38$ 5.38
Lägsta någonsin:
Aktuellt pris:
$ 4.744
$ 4.744$ 4.744

Uranium.io (XU3O8) Information

Uranium.io (XU3O8) is the world’s first tokenised uranium,with each token representing equitable ownership in physical uranium, which is stored and verified by Cameco. Built as an ERC-20 token on Etherlink, the high-speed L2 powered by Tezos technology, XU3O8 combines deep on-chain composability with institutional-grade infrastructure.

Officiell webbplats:
https://uranium.io
Whitepaper:
https://uranium.io/en/whitepaper
Blockkedjeutforskare:
https://explorer.etherlink.com/address/0x79052Ab3C166D4899a1e0DD033aC3b379AF0B1fD

Uranium.io (XU3O8) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Uranium.io (XU3O8) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet XU3O8-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många XU3O8-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår XU3O8:s tokenomics, utforska XU3O8-tokens pris i realtid!

Hur man köper XU3O8

Är du intresserad av att lägga till Uranium.io(XU3O8) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa XU3O8, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Uranium.io (XU3O8) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för XU3O8 hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för XU3O8

Vill du veta vart XU3O8 kan vara på väg? På XU3O8 sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

