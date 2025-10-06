Livepriset för Uranium.io idag är 4.869 USD.XU3O8 börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för XU3O8 till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Uranium.io idag är 4.869 USD.XU3O8 börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för XU3O8 till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Uranium.io (XU3O8) idag är $ 4.869, med en förändring på 0.55% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XU3O8 till USD är$ 4.869 per XU3O8.
Uranium.io rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- XU3O8. Under de senaste 24 timmarna handlades XU3O8 mellan $ 4.801 (lägsta) och $ 4.876 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig XU3O8 med +0.02% under den senaste timmen och -5.63% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.32K.
Uranium.io (XU3O8) Marknadsinformation
$ 56.32K
$ 779.04M
160,000,038
ETHERLINK
Det aktuella börsvärdet för Uranium.io är --, med en 24h-handelsvolym på $ 56.32K. Det cirkulerande utbudet av XU3O8 är --, med ett totalt utbud på 160000038. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 779.04M.
Uranium.io Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 4.801
lägsta under 24-timmar
$ 4.876
högsta under 24-timmar
$ 4.801
$ 4.876
--
--
+0.02%
+0.55%
-5.63%
-5.63%
Uranium.io (XU3O8) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Uranium.io idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.02663
+0.55%
30 dagar
$ +0.047
+0.97%
60 dagar
$ +0.071
+1.47%
90 dagar
$ +0.365
+8.10%
Uranium.io Prisförändring idag
Idag registrerade XU3O8 en förändring med $ +0.02663 (+0.55%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Uranium.io 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.047 (+0.97%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Uranium.io 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades XU3O8 med $ +0.071(+1.47%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Uranium.io 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.365 (+8.10%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Uranium.io (XU3O8)?
AI-drivna insikter som analyserar Uranium.io senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Uranium.ios priser?
Uranium.io (XU3O8) prices are influenced by several key factors:
1. Nuclear energy demand - Higher adoption of nuclear power increases uranium demand 2. Mining supply constraints - Production costs and regulatory restrictions affect availability 3. Geopolitical events - Political instability in uranium-producing regions impacts supply 4. Environmental policies - Green energy initiatives can boost nuclear power adoption 5. Market speculation - Trader sentiment and crypto market trends 6. Token utility - Platform usage and staking mechanisms 7. Overall cryptocurrency market conditions - Bitcoin and altcoin performance correlation
Varför vill folk veta Uranium.ios pris idag?
People want to know Uranium.io (XU3O8) price today for several key reasons:
Investment Decisions: Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio Management: Investors track daily performance to assess their crypto portfolio value and make rebalancing decisions.
Market Timing: Price movements help identify optimal entry and exit points for maximizing profits.
Risk Assessment: Current pricing helps evaluate potential losses and manage investment risk appropriately.
Trading Opportunities: Day traders and swing traders rely on real-time prices to execute profitable strategies.
Market Analysis: Price data helps understand market trends, volatility patterns, and overall cryptocurrency market sentiment.
Profit Tracking: Holders monitor daily changes to calculate unrealized gains or losses on their XU3O8 investments.
Since cryptocurrency markets operate 24/7 with high volatility, prices can change significantly within hours, making current price information crucial for informed decision-making.
Prisförutsägelse för Uranium.io
Uranium.io (XU3O8) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för XU3O8 $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Uranium.io (XU3O8) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Uranium.io potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Uranium.io kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för XU3O8 prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Uranium.io Price Prediction.
Om Uranium.io
XU3O8 is a digital asset that operates on a decentralized platform, offering a unique approach to the world of cryptocurrency. It is primarily designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions, with a focus on privacy and anonymity. XU3O8 employs a consensus mechanism that is widely recognized for its robustness and security, ensuring the integrity of transactions and balances. Its issuance model is designed to maintain a steady supply, providing a stable foundation for the asset's ecosystem. The asset is typically used in contexts where privacy and security are paramount, such as in transactions involving sensitive data or high-value assets. XU3O8's role in the broader cryptocurrency ecosystem is to provide a reliable and secure means of transaction, while also offering enhanced privacy features.
Hur man köper och investerar Uranium.io
Är du redo att komma igång med Uranium.io? Att köpa XU3O8 går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Uranium.io. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Uranium.io (XU3O8) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Uranium.io krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Uranium.io
Genom att äga Uranium.io kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Uranium.io (XU3O8) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Uranium.io (XU3O8) is the world’s first tokenised uranium,with each token representing equitable ownership in physical uranium, which is stored and verified by Cameco. Built as an ERC-20 token on Etherlink, the high-speed L2 powered by Tezos technology, XU3O8 combines deep on-chain composability with institutional-grade infrastructure.
Uranium.io Resurs
För en mer djupgående förståelse av Uranium.io kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Uranium.io att vara värd år 2030?
Om Uranium.io skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Uranium.io-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Uranium.io idag?
Priset för Uranium.io är idag $ 4.869. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Uranium.io fortfarande en bra investering?
Uranium.io förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i XU3O8, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Uranium.io?
Uranium.io till ett värde av $ 56.32K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Uranium.io?
Livepriset för XU3O8 uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Uranium.io i den valuta du föredrar, besök XU3O8 Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Uranium.io?
Priset på XU3O8 påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för XU3O8 på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret XU3O8/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Uranium.ios kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Uranium.io-priset att stiga i år?
Uranium.io priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Uranium.io (XU3O8) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:00:10 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.