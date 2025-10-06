Uranium.io Pris idag

Livepriset för Uranium.io (XU3O8) idag är $ 4.869, med en förändring på 0.55% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XU3O8 till USD är$ 4.869 per XU3O8.

Uranium.io rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- XU3O8. Under de senaste 24 timmarna handlades XU3O8 mellan $ 4.801 (lägsta) och $ 4.876 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig XU3O8 med +0.02% under den senaste timmen och -5.63% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.32K.

Uranium.io (XU3O8) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 56.32K$ 56.32K $ 56.32K Marknadsvärde efter full utspädning $ 779.04M$ 779.04M $ 779.04M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 160,000,038 160,000,038 160,000,038 Offentlig blockkedja ETHERLINK

Det aktuella börsvärdet för Uranium.io är --, med en 24h-handelsvolym på $ 56.32K. Det cirkulerande utbudet av XU3O8 är --, med ett totalt utbud på 160000038. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 779.04M.