Xi Token (XI) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Xi Token(XI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Xi Token (XI) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Xi Token(XI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 0.00
$ 0.00
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 0.00
$ 0.00
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 1.28M
$ 1.28M
Högsta någonsin:
$ 0.3299
$ 0.3299
Lägsta någonsin:
$ 0.000692062460237987
$ 0.000692062460237987
Aktuellt pris:
$ 0.001283
$ 0.001283

Xi Token (XI) Information

The XI Protocol implements a Decentralized Supercomputer through Cascade Computing for Eventually Correct Metaoracles. By implementing sequential anti-sybil and computing phases with XI staking and oracle commit-reveal schema, the architecture outsources multi-agent distributed consensus.

Officiell webbplats:
https://www.xiprotocol.io/
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x295B42684F90c77DA7ea46336001010F2791Ec8c

Xi Token (XI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Xi Token (XI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet XI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många XI-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår XI:s tokenomics, utforska XI-tokens pris i realtid!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

