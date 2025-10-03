WeSendit (WSI) Tokenomics

WeSendit (WSI) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om WeSendit(WSI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 15:53:45 (UTC+8)
USD

WeSendit (WSI) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för WeSendit(WSI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 968.51K
$ 968.51K$ 968.51K
Totalt utbud:
$ 1.24B
$ 1.24B$ 1.24B
Cirkulerande utbud
$ 806.42M
$ 806.42M$ 806.42M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M
Högsta någonsin:
$ 0.06667
$ 0.06667$ 0.06667
Lägsta någonsin:
$ 0.000888420167768985
$ 0.000888420167768985$ 0.000888420167768985
Aktuellt pris:
$ 0.001201
$ 0.001201$ 0.001201

WeSendit (WSI) Information

WeSendit is the first Web3 file transfer & storage service aggregator platform that connects the people, businesses and data of today with the Web3 world of tomorrow. Its service includes but not limited to decentralized file storage solutions, end-to-end file encryption transfers, branding services and paid downloadable links. The WeSendit token isn’t just a cryptocurrency; it’s a utility key to unlock a world of advantages within the Web3 ecosystem.

Officiell webbplats:
https://wesendit.io
Whitepaper:
https://docsend.com/view/p6nvtkkgrim59tw7
Blockkedjeutforskare:
https://bscscan.com/token/0x837A130aED114300Bab4f9f1F4f500682f7efd48

WeSendit (WSI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i WeSendit (WSI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet WSI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många WSI-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår WSI:s tokenomics, utforska WSI-tokens pris i realtid!

Hur man köper WSI

Är du intresserad av att lägga till WeSendit(WSI) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa WSI, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

WeSendit (WSI) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för WSI hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för WSI

Vill du veta vart WSI kan vara på väg? På WSI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn