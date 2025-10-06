BörsDEX+
Livepriset för WLFI idag är 0.1244 USD.WLFI börsvärdet är 3,056,924,061.2736 USD. Följ prisuppdateringar för WLFI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

WLFI-kurs(WLFI)

1 WLFI-till-USD pris i realtid:

$0.1244
$0.1244
+2.21%1D
USD
WLFI (WLFI) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:59:04 (UTC+8)

WLFI Pris idag

Livepriset för WLFI (WLFI) idag är $ 0.1244, med en förändring på 2.21% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WLFI till USD är$ 0.1244 per WLFI.

WLFI rankas för närvarande nr.34 enligt marknadsvärde på $ 3.06B, med ett cirkulerande utbud på 24.57B WLFI. Under de senaste 24 timmarna handlades WLFI mellan $ 0.1209 (lägsta) och $ 0.1269 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.4600440080440167, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.09151658544301643.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WLFI med +0.56% under den senaste timmen och -10.32% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 3.15M.

WLFI (WLFI) Marknadsinformation

No.34

$ 3.06B
$ 3.06B

$ 3.15M
$ 3.15M

$ 12.44B
$ 12.44B

24.57B
24.57B

100,000,000,000
100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000

24.57%

0.08%

ETH

Det aktuella börsvärdet för WLFI är $ 3.06B, med en 24h-handelsvolym på $ 3.15M. Det cirkulerande utbudet av WLFI är 24.57B, med ett totalt utbud på 100000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 12.44B.

WLFI Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.1209
$ 0.1209
lägsta under 24-timmar
$ 0.1269
$ 0.1269
högsta under 24-timmar

$ 0.1209
$ 0.1209

$ 0.1269
$ 0.1269

$ 0.4600440080440167
$ 0.4600440080440167

$ 0.09151658544301643
$ 0.09151658544301643

+0.56%

+2.21%

-10.32%

-10.32%

WLFI (WLFI) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för WLFI idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00269+2.21%
30 dagar$ -0.0547-30.55%
60 dagar$ -0.0763-38.02%
90 dagar$ +0.0744+148.80%
WLFI Prisförändring idag

Idag registrerade WLFI en förändring med $ +0.00269 (+2.21%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

WLFI 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0547 (-30.55%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

WLFI 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades WLFI med $ -0.0763(-38.02%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

WLFI 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.0744 (+148.80%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för WLFI (WLFI)?

Kolla in sidan WLFI Prishistorik nu.

AI-analys för WLFI

AI-drivna insikter som analyserar WLFI senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar WLFIs priser?

WLFI token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact WLFI pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior directly affect price movements.

Project Development: Technical updates, partnerships, and roadmap progress influence investor interest.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations can cause price volatility.

Trading Activity: Exchange listings, liquidity levels, and whale movements impact market dynamics.

Varför vill folk veta WLFIs pris idag?

People want to know WLFI price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, and investment timing. Traders need real-time prices to execute buy/sell orders profitably. Investors monitor daily fluctuations to assess performance and make strategic moves.

Prisförutsägelse för WLFI

WLFI (WLFI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för WLFI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
WLFI (WLFI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på WLFI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som WLFI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för WLFI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på WLFI Price Prediction.

Om WLFI

World Liquidity Financial Infrastructure (WLFI) is a decentralized finance (DeFi) token that aims to provide a comprehensive financial solution for the global crypto economy. The project's primary focus is to offer a suite of financial services including lending, borrowing, staking, and yield farming, all powered by its native WLFI token. The platform operates on the Ethereum blockchain, leveraging its smart contract capabilities to automate financial transactions and ensure transparency and security. WLFI's issuance model is based on participation in the platform's various services, with tokens distributed as rewards to users. This ecosystem is designed to foster a self-sustaining, decentralized financial infrastructure that caters to the needs of individual and institutional crypto investors alike.

Hur man köper och investerar WLFI

Är du redo att komma igång med WLFI? Att köpa WLFI går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper WLFI. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din WLFI (WLFI) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 24.57B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och WLFI krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper WLFI (WLFI) Guide

Vad kan du göra med WLFI

Genom att äga WLFI kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa WLFI (WLFI) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är WLFI (WLFI)

World Liberty Financial ($WLFI) is a governance token powering a decentralized finance protocol that promotes USD-based stablecoins and aims to preserve the U.S. Dollar’s global dominance.

WLFI Resurs

För en mer djupgående förståelse av WLFI kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell WLFI webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om WLFI

Hur mycket kommer 1 WLFI att vara värd år 2030?
Om WLFI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella WLFI-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:59:04 (UTC+8)

WLFI (WLFI) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om WLFI

WLFI USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på WLFI med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av WLFI med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla WLFI (WLFI) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se WLFI-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
WLFI/USD1
$0.1245
$0.1245
+2.55%
0.00% (USDT)
WLFI/USDC
$0.1242
$0.1242
+2.13%
0.00% (USDT)
WLFI/USDT
$0.1244
$0.1244
+2.30%
0.00% (USDT)

Friskrivning

