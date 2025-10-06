WLFI Pris idag

Livepriset för WLFI (WLFI) idag är $ 0.1244, med en förändring på 2.21% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WLFI till USD är$ 0.1244 per WLFI.

WLFI rankas för närvarande nr.34 enligt marknadsvärde på $ 3.06B, med ett cirkulerande utbud på 24.57B WLFI. Under de senaste 24 timmarna handlades WLFI mellan $ 0.1209 (lägsta) och $ 0.1269 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.4600440080440167, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.09151658544301643.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WLFI med +0.56% under den senaste timmen och -10.32% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 3.15M.

WLFI (WLFI) Marknadsinformation

Rank No.34 Marknadsvärde $ 3.06B$ 3.06B $ 3.06B Volym (24H) $ 3.15M$ 3.15M $ 3.15M Marknadsvärde efter full utspädning $ 12.44B$ 12.44B $ 12.44B Cirkulationsutbud 24.57B 24.57B 24.57B Maxutbud 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Totalt utbud 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Cirkulationshastighet 24.57% Marknadsandel 0.08% Offentlig blockkedja ETH

