WINR Protocol (WINR) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om WINR Protocol(WINR), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 14:45:58 (UTC+8)
USD

WINR Protocol (WINR) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för WINR Protocol(WINR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 6.86M
$ 6.86M
Totalt utbud:
$ 743.30M
$ 743.30M
Cirkulerande utbud
$ 712.76M
$ 712.76M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 8.75M
$ 8.75M
Högsta någonsin:
$ 0.0838
$ 0.0838
Lägsta någonsin:
$ 0.005103836506161984
$ 0.005103836506161984
Aktuellt pris:
$ 0.00963
$ 0.00963

WINR Protocol (WINR) Information

WINR is an infrastructure for Gaming frontend operators and gaming providers to build decentralized, trustless and transparent products.

Officiell webbplats:
https://winr.games/
Whitepaper:
https://docs.winr.games/
Blockkedjeutforskare:
https://arbiscan.io/address/0xD77B108d4f6cefaa0Cae9506A934e825BEccA46E

WINR Protocol (WINR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i WINR Protocol (WINR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet WINR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många WINR-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår WINR:s tokenomics, utforska WINR-tokens pris i realtid!

Hur man köper WINR

Är du intresserad av att lägga till WINR Protocol(WINR) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa WINR, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

WINR Protocol (WINR) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för WINR hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för WINR

Vill du veta vart WINR kan vara på väg? På WINR sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

