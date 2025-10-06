BörsDEX+
Livepriset för WEED Token idag är 0.0061416 USD.WEED börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för WEED till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

WEED Token Logotyp

WEED Token-kurs(WEED)

1 WEED-till-USD pris i realtid:

$0.0061416
$0.0061416
-23.34%1D
USD
WEED Token (WEED) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:58:57 (UTC+8)

WEED Token Pris idag

Livepriset för WEED Token (WEED) idag är $ 0.0061416, med en förändring på 23.34% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WEED till USD är$ 0.0061416 per WEED.

WEED Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- WEED. Under de senaste 24 timmarna handlades WEED mellan $ 0.0061343 (lägsta) och $ 0.0080172 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WEED med +0.09% under den senaste timmen och -55.92% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 55.59K.

WEED Token (WEED) Marknadsinformation

$ 55.59K
$ 55.59K

$ 0.00
$ 0.00

SOL

Det aktuella börsvärdet för WEED Token är --, med en 24h-handelsvolym på $ 55.59K. Det cirkulerande utbudet av WEED är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.

WEED Token Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0061343
$ 0.0061343
lägsta under 24-timmar
$ 0.0080172
$ 0.0080172
högsta under 24-timmar

$ 0.0061343
$ 0.0061343

$ 0.0080172
$ 0.0080172

+0.09%

-23.34%

-55.92%

-55.92%

WEED Token (WEED) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för WEED Token idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.001869879-23.34%
30 dagar$ -0.0374584-85.92%
60 dagar$ -0.1938584-96.93%
90 dagar$ -0.1938584-96.93%
WEED Token Prisförändring idag

Idag registrerade WEED en förändring med $ -0.001869879 (-23.34%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

WEED Token 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0374584 (-85.92%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

WEED Token 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades WEED med $ -0.1938584(-96.93%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

WEED Token 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.1938584 (-96.93%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för WEED Token (WEED)?

Kolla in sidan WEED Token Prishistorik nu.

AI-analys för WEED Token

AI-drivna insikter som analyserar WEED Token senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar WEED Tokens priser?

WEED Token prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and overall crypto trends
2. Supply and demand dynamics
3. Trading volume and liquidity
4. Regulatory developments in cannabis and crypto sectors
5. Partnership announcements and adoption rates
6. Bitcoin and major altcoin price movements
7. Project development updates and roadmap progress
8. Community engagement and social media buzz
9. Exchange listings and delisting events
10. Macroeconomic factors affecting risk assets

Varför vill folk veta WEED Tokens pris idag?

People want to know WEED Token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, potential profits, and market sentiment for strategic planning.

Prisförutsägelse för WEED Token

WEED Token (WEED) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för WEED $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
WEED Token (WEED) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på WEED Token potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som WEED Token kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för WEED prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på WEED Token Price Prediction.

Om WEED Token

WEED (WEED) is a digital asset that operates within the cannabis industry, specifically focusing on the blockchain's potential to improve transparency and efficiency in the supply chain. It is designed to facilitate transactions and interactions between cannabis-related businesses, consumers, and regulatory bodies. The WEED token operates on the Ethereum blockchain, utilizing smart contracts to automate and secure processes such as tracking product origin, ensuring regulatory compliance, and facilitating payments. This crypto asset aims to solve common issues in the cannabis industry, such as product traceability and regulatory compliance, by leveraging blockchain technology's immutability and transparency.

Hur man köper och investerar WEED Token

Är du redo att komma igång med WEED Token? Att köpa WEED går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper WEED Token. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din WEED Token (WEED) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och WEED Token krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper WEED Token (WEED) Guide

Vad kan du göra med WEED Token

Genom att äga WEED Token kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa WEED Token (WEED) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är WEED Token (WEED)

Facility Games inbyggda token.

WEED Token Resurs

För en mer djupgående förståelse av WEED Token kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om WEED Token

Hur mycket kommer 1 WEED Token att vara värd år 2030?
Om WEED Token skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella WEED Token-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:58:57 (UTC+8)

WEED Token (WEED) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

