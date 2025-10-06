WEED Token Pris idag

Livepriset för WEED Token (WEED) idag är $ 0.0061416, med en förändring på 23.34% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WEED till USD är$ 0.0061416 per WEED.

WEED Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- WEED. Under de senaste 24 timmarna handlades WEED mellan $ 0.0061343 (lägsta) och $ 0.0080172 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WEED med +0.09% under den senaste timmen och -55.92% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 55.59K.

WEED Token (WEED) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 55.59K$ 55.59K $ 55.59K Marknadsvärde efter full utspädning $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud ---- -- Offentlig blockkedja SOL

Det aktuella börsvärdet för WEED Token är --, med en 24h-handelsvolym på $ 55.59K. Det cirkulerande utbudet av WEED är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.